كشف عضو مجلس الدولة “سعد بن شرادة” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة تبادل عن بنود جلسة مجلس الدولة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.

حيث تضمنت بنَود الجلسة استكمال مناقشة بند القاعدة الدستورية، واستعراض ومناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية، إضافة إلى مايستجد من أعمال.

