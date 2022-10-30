“الدبيبة” يناقش أوضاع مراكز الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، مع وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، ومديري مراكز الأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لدعم القرار، وذلك لمناقشة أوضاع مراكز الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

كما أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع ضرورة وضع حلول جذرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، والعمل وفق منظومة إلكترونية تحوي البيانات الخاصة بالمرضى، وصرف الأدوية وفق عمل المنظومة، وتوريد أدوية الأورام وفق هيئة تتولى الاهتمام بالمراكز، وفصلها عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

حيث أصدر “الدبيبة” تعليماته للمركز الوطني لدعم القرار لمناقشة الأمر وتقديم مقترح نهائي بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف في هذا الجانب الذي يتطلب تكاثف الجميع، وأن الأمر يعد مهمة يجب أن تأخذ الاهتمام الكافي.

وفي ختام الاجتماع أكد “أبوجناح” على أن إنشاء هيئة تختص بمراكز الأورام من حيث التنظيم وتوفير الأدوية، خطوة ستساعد في تنظيم ملف مرضى الأورام في البلاد.

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