رأس لانوف تحيل مرتبات أكتوبر متضمنة الزيادة المقررة وتسوية العلاوات

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إحالة مرتبات شهر أكتوبر إلى المصارف التجارية متضمنة تسوية العلاوة الحقلية عن الفترة من 1 أكتوبر العام الماضي 2021 وحتى 31 أغسطس للعام الحالي 2022، أضافة إلى الزيادة المقررة بنسبة 67% عن فترة من الأول من مايو وحتي 30 يونيو للعام الحالي 2022.
يذكر أن قرار وزير النفط والغاز محمد عون بشأن زيادة قيمة العلاوة الحقلية بنسبة 75% يقضي بتعديل قيمة العلاوة الحقلية المقررة بموجب قرار وزير النفط رقم 9 لسنة 2021 على أن تصرف مقابل كل يوم عمل حقلي للعاملين الوطنيين بالحقول البرية والبحرية والموانئ البحرية، فيما تم تنفيذ الزيادة بمرتبات المستخدمين في قطاع النفط أغسطس الماضي.
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