الدبيبة يوجه بإنشاء هيئة لتنظيم وتوريد الأدوية لمراكز الأورام

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإنشاء هئية منفصلة لتنظيم وتوريد الأدوية الخاصة بمرضى الأورام «تتولى الاهتمام بالمراكز، على أن تكون منفصلة عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، ضم وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ومديري مراكز الأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لدعم القرار، لمناقشة أوضاع مراكز علاج الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

وأكد الدبيبة على ضرورة وضع حلول جذرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، والعمل وفق منظومة إلكترونية تحوي البيانات الخاصة بالمرضى، وصرف الأدوية وفق عمل المنظومة، وتوريد أدوية الأورام وفق هيئة تتولى الاهتمام بالمراكز، وفصلها عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

من جهته، أكد وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أن إنشاء هيئة تختص بمراكز الأورام من حيث التنظيم وتوفير الأدوية خطوة ستساعد في تنظيم ملف مرضى الأورام في البلاد.