اتفاق ليبي – جزائري على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، خلال لقائه نظيره بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تفعيل دور مجلس رجال الأعمال بين البلدين.

جاء ذلك على هامش لقاء الطرفين في إطار انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة 31 للقمة العربية بالجزائر، لبحث آلية تجسيد أواصر الأخوة التي تربط البلدين على أرض الواقع من خلال ترقية العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، كما أعرب الطرفان عن رغبتهما توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

واتفق الجانبان على تفعيل وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال بين الجانبين، مع تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين، وعبَّر رزيق عن استعداد بلاده للمشاركة بقوة في المعرض الدولي الليبي، فضلاً على إيجاد آليات دينامكية لتأكيد الدور الكبير الذي يلعبه معبر الدبداب للبلدين.