اقتصاد

خاص.. توقعات بتكليف الصلابي رئيساً للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

توقع مصدر موثوق في تصريح لصدى الاقتصادية قرب تكليف المسؤول بجمعية الدعوة الإسلامية “علي سالم الصلابي” بمهام رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية خلفاً لحامد الحضيري .

هذا ولم يتسنى التأكد رسمياً حتى الآن من صحة هذه الأخبار والتوقعات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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