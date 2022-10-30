خاص.. توقعات بتكليف الصلابي رئيساً للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية

توقع مصدر موثوق في تصريح لصدى الاقتصادية قرب تكليف المسؤول بجمعية الدعوة الإسلامية “علي سالم الصلابي” بمهام رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية خلفاً لحامد الحضيري .

هذا ولم يتسنى التأكد رسمياً حتى الآن من صحة هذه الأخبار والتوقعات .

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