استقرار أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

الوطن| متابعات
استقر متوسط سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، عند 4.99 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
كما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، فيما تراجع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.97 دنانير الأحد.
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.
وتاليا أسعار صرف العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9971 د.ل
|5.0095 د.ل
|4.9846 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9686 د.ل
|4.981 د.ل
|4.9561 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7936 د.ل
|5.8081 د.ل
|5.7791 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6686 د.ل
|3.6778 د.ل
|3.6595 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2086 د.ل
|3.2166 د.ل
|3.2006 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0101 د.ل
|5.0226 د.ل
|4.9976 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4553 د.ل
|0.4564 د.ل
|0.4541 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4825 د.ل
|0.4837 د.ل
|0.4813 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6676 د.ل
|0.6693 د.ل
|0.6659 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.38 د.ل
|3.39 د.ل
|3.37 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3297 د.ل
|1.3331 د.ل
|1.3264 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3605 د.ل
|1.3639 د.ل
|1.3571 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5442 د.ل
|1.548 د.ل
|1.5403 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.356 د.ل
|0.357 د.ل
|0.355 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4586 د.ل
|0.4597 د.ل
|0.4574 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2685 د.ل
|0.2691 د.ل
|0.2678 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6864 د.ل
|0.6881 د.ل
|0.6847 د.ل
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