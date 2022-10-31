خاص.. رئيسة مجلس التمريض والقبالة ليبيا: نتمنى إعتماد العمل بالخطة الاستراتيجية لعمل التمريض والقابلات

صرحت رئيسة مجلس التمريض والقبالة ليبيا التابع للمجلس الأعلى للصحة “مريومة خزام” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: أن مشاركة المجلس في وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لعمل التمريض والقبالة في ليبيا باعتبار أن هدف المجلس هو أن يكون لدى ليبيا خرجين في هذا المجال بكفاءة عالية ومهارات متطورة لضمان تقديم الخدمات الصحية.

وأضافت “حزام” أن مشروع الاستراتيجية الممول من صندوق الإسكان بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي شمل كل ما فكرت فيه أعضاء المجلس والذي شمل جميع النواحي الأساسية التدريبية والتعليمية المبنية على الكفاءة.

وأشارت إلى أن الاستفادة الكبيرة من هذا المشروع التي تم مناقشة بعضها قبل وضعها وإضافة بعض النقاط المهمه بناء على الواقع المحلي في ليبيا للوصول بالتمريض والقابلات بمستوى الإقليمي والعالمي.

وفي الختام قالت “خزام”: أن التفكير الصحيح هو مواكبة الإقليم والعالم، ونتمنى إعتماد هذه الإستراتيجية وتعميمها والعمل به في كلياتنا وماعهدنا من أجل التطوير.

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