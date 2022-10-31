البيضاء .. انطلاق دورة تدريبية حول إدارة المخاطر البيولوجية

البيضاء 31 أكتوبر 2022 (وال) _ انطلقت بمقر مركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء، فعاليات الدورة التدريبية (إدارة المخاطر البيولوجية)، بإشراف اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية وإدارة تنمية الموارد البشرية بالمركز.

وحضر الدورة بحاث من فرع المركز بطرابلس والبيضاء، حيث ستكون شهادات الدورة مُعتمدة من رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية LNCBB.

هذا وأوضحت إدارة الإرشاد والإعلام بمركز البحوث لوكالة الأنباء الليبية، إن الدورة تستمر على مدار خمسة أيام متوالية، وستكون عدد من المحاضرات التدريبية لمجموعة من الأساتذة المختصين من داخل وخارج ليبيا عبر تقنية الزوم.

وتأتي هذه الدورات بحسب إدارة الإعلام، لزيادة المستوى المعرفي للباحثين، وصقل إنتاجهم العلمي ليواكب أحدث الأبحاث، تحسينا لمستوى مركز البحوث الزراعية. (وال _ البيضاء) ه ع

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