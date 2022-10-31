الجديد: المواطن يدفع ثمن الخلاف بين الكبير والحبري

الوطن| رصد

أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن الوضع الاقتصادي لليبيا جيد، وأن تخفيض سعر الصرف ممكن وهذا ما أكدته اللجنة الفنية بالمصرف المركزي ومجلس إدارة المصرف المركزي بقراره تخفيض سعر الصرف، كما أكده المحافظ نفسه على لسان نائب المحافظ الذي أشار إلى أن الصديق الكبير غير معترض على تخفيض سعر الصرف.

وتساءل الجدال: “لماذا إذاً تستمر معاناة الناس بسبب خلاف شخصي بين الصديق الكبير وعلي الحبري يدفع ثمنه المواطن يوميا من رغيف خبزه؟”؟

وتابع: “أوقفوا هذا العبث.. فلن نبقى رهينة لأمزجتكم الشخصية ولا مبرر لاستمرار هذه المعاناة ما دام تخفيض سعر الصرف ممكنا”.