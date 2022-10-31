خاص.. “شقليلة”: الإستراتيجية الوطنية لعمل التمريض والقبالة سوف تحدد الدرجة العلمية والوصف الوظيفي في مكان العمل

أوضحت مندوبة مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة “لبنى شقليلة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مساهمة وزارة الصحة في المشاركة في ورشة العمل لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتعليم وتدريب عناصر التمريض والقابلات في ليبيا والممولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يتمثل في مخرجات المؤسسات العلمية التي ستستفيد منها وزارة الصحة وتوفير العناصر المدربة والمؤهلة للقيام بخدمات التمريض والقبالة في القطاع الخاص والعام والتي تشمل تصنيفات وزارة الصحة الثالثة.

وأضافت “شقليلة”: أن أهمية وجود عناصر طبية مؤهلة تقدم مسودتها في العمل الميداني على أكمل وجه وتكون ملمه بمتطلبات المهنة ومعايير الجودة في الرعاية الصحية وتحقيق سلامة المريض خلال تقدم الخدمات الطبية وتحديد الوصف الوظيفي لعناصر التمريض والقبالة طبقاً لدرجة العلمية والوظيفة في مكان العمل.

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