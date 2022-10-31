بن قدارة: اتفقنا مع “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية على الحفر في حقل غاز بالبحر المتوسط احتياطاته أكبر من حقل “ظهر” المصري

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الاثنين، إنهم اتفقوا مع شركتي “إيني” الإيطالية “وبي بي” البريطانية على البدء بالحفر، وإنتاج الغاز في المنطقة “سي” بالبحر المتوسط، مضيفا أن الحقل يشبه حقل “ظهر” المصري، لكن باحتياطات غاز أكبر.

وأوضح بن قدارة، في تصريحات صحفية الأحد، أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج.

وكشف بن قدارة أن شركة إيني ستستثمر ما قيمته 8 مليارات دولار؛ لتطوير حقول الغاز في البحر غرب ليبيا، مشيرا إلى أن احتياطات ليبيا المؤكدة من الغاز تبلغ أكثر من 80 تريليون قدم مكعب.

وأضاف بن قدارة أن الإيرادات النفطية المُتوقعة بنهاية العام الجاري تتراوح ما بين 35 و37 مليار دولار، مبينا أن الإنتاج الحالي من النفط يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مُشيرًا إلى أنهم يسعون لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال 5 سنوات، مؤكدا أن ليبيا تحتاج سنويا إلى 4 مليارات دولار للاستثمارات الجديدة في قطاع النفط.

وفي سياق متصل ذكر بن قدارة أن صادرات من الغاز إلى إيطاليا تبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميا.

يذكر أن وزارة البترول المصرية أعلنت أن حقل “ظهر” حقق رقمًا قياسيًّا خلال العام المالي 2021-2022 حيث بلغ حجم إنتاجه 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًّا، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 741 مليون دولار ليحقق إجمالي استثمارات منذ بدء عمله 12 مليار دولار.