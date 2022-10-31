بن قدارة يوقع إتفاقيات نفطية مع إيني الإيطالية و(بي بي)

ذكرت صحيفة alarabiya الناطقة باللغة الإنجليزبة اليوم الإثنين نقلا عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت إتفاقية غاز مع شركة إيني الإيطالية وشركة بريتيش بتروليم (بي بي) البريطانية .

وأضاف بن قدارة أن إيني ستستثمر أيضا ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا .

وأكد من جانبه أن ليبيا تتوقع ما بين 35 مليار دولار و 37 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وأن احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب .

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