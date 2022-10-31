بن قدارة: إيرادات النفط بين 35 و 37 مليار دولار العام الحالي

الوطن| رصد

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 1.2 مليون يوميا.

وقال الوزير في تصريح ضمن مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إن ليبيا تحتاج إلى 4 مليارات دولار استثمارات سنوية للحفاظ على مستويات الإنتاج.

وأضاف بن قدارة، أن المؤسسة “تعمل على خطة لرفع الإنتاج لمليوني برميل خلال 3 إلى 5 سنوات، فإيرادات النفط هذا العام تتراوح بين 35 و 37 مليار دولار، كما أن استثمارات شركة إيني لتطوير حقول الغاز في ليبيا تبلغ 8 مليارات دولار”.

وأشار إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز تتجاوز 80 ترليون قدم مكعب وهذا رقم لا يستهان به، وقد تم الاتفاق مع إيني للبدء في عمليات الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، فحجم إنتاج الغاز اليوم في ليبيا 2.5 إلى 3 ترليونات قدم مكعب من الغاز، جزء كبير منه يستخدم محليا.

ولفت بن قدارة إلى أن صادرات الغاز الليبي تبلغ 400 مليون قدم مكعب عبر خط گرين‌ ستريم، ولا بد من وجود بدائل رغم وجود فائض من الغاز ومن هذه البدائل مد الغاز لأوروبا عبر اليونان على سبيل المثال.