صعود للدولار وتراجع لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 31 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9971 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9686 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7936 دينار، والدولار الكندي 3.6686 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2685 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3297 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3605 دينار، والدينار التونسي 1.5442 دينار، والدرهم المغربي 0.4586 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022: