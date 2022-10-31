انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري

طرابلس 31 أكتوبر 2022 (وال)- أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، عن فتح المنفذ الحدودي البري المقفل بين ليبيا والسودان، واستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.

وأكد الدبيبة خلال حضوره اليوم الإثنين في طرابلس، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني الذي يقام تحت عنوان “المنطقة الحرة لتجارة العبور”، على ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانيات المتاحة في ليبيا والسودان، لتنشيط تجارة العبور في البحر المتوسط وأفريقيا لتحقيق المنافع المشتركة مع دول الجوار.

ويُشارك في المنتدى الذي تنظمه الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة، عددًا من رجال الأعمال والكفاءات الاقتصادية في كلا البلدين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال