أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عن اتفاقهم مع شركتي إيني وبي بي للبدء في عملية الحفر في المنطقة سي بالبحر المتوسط وفي منطقة الحمادة التي يتوقع أن تحمل كميات كبيرة من الغاز

وأوضح بن قدارة أنّ شركة إيني الإيطالية ستستثمر بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في البحر غرب ليبيا ونحتاج سنويا 4 مليار دولار للاستثمارات الجديدة في قطاع النفط.

وتابع بن قدارة أنّ الإيرادات النفطية المتوقعة بنهاية العام الجاري لليبيا ما بين 35 و37 مليار دولار والإنتاج من النفط يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف بن قدارة أن الصادرات من الغاز إلى إيطاليا تبلغ 400 مليون قدم مكعبة يوميا واحتياطات ليبيا المؤكدة من الغاز أكثر من 80 تريليون قدم مكعبة.

The post لبدء عمليات التنقيب.. مؤسسة النفط توقع اتفاقا مع «إيني» و«بي بي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا