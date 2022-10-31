بن قدارة: إيني الايطالية تستثمر 8 مليار دولار في حقول الغاز

ليبيا الاقتصادية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة إن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر

وأضاف بن قدارة أن شركة ايني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، ولكن احتياطيات المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة.

ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني من جانب الشركتين بهدف تحديد موعد الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.