اقتصاد

بن قدارة: إيني الايطالية تستثمر 8 مليار دولار في حقول الغاز

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة إن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر

وأضاف بن قدارة أن شركة ايني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، ولكن احتياطيات المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة.

ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني من جانب الشركتين بهدف تحديد موعد الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.

الوسوم

المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ليبيا ليبيا الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك