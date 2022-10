“بن قدارة” : مؤسسة النفط تعمل على خطة لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل بدعم مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بإن مؤسسة النفط تعمل على خطة لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل، جزءا من هذه الخطة سيتم تمويله من حكومة الوحدة الوطنية بشكل مباشر وبدعم من مصرف ليبيا المركزي ، وجزء سيتم تمويله عن طريق الاستثمارات بالبنية التحيتة، وجزء آخر من الشركاء الأجانب.

وأكد”بن قدارة” بأن احتياطيات ليبيا من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة، وأن ليبيا بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليار دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي لديها، وذلك بهدف تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.

وأوضح “بن قدارة” بإن من المتوقع أن الإيرادات النفطية بحلول نهاية العام ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار، وهي الأعلى منذ سنة 2013، حيث يبلغ إنتاج ليبيا من النفط في المتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

وكشف “بن قدارة”: عقد مؤسسة النفط إتفاق مع شركتيْ إيني الإيطالية وشركة “Bp” للبدء في الحفر والتنقيب في البحر المتوسط لاستخراج الغاز، وأن هناك كميات كبيرة من الغاز، تحمل عشرات الترليونات من الغاز، ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني من جانب الشركتين بهدف تحديد موعد الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.

وأضاف “بن قدارة” بأن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

