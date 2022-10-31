الارصاد: اجواء مستقرة وأمطار متفرقة من حين لآخر بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 31/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون مستقرة على اغلب مناطق البلاد ، وتتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

ووفقا للتقرير تشهد الاجواء اعتدال فى درجات الحرارة اثناء النهار و تميل للانخفاض ليلا والصباح الباكر حيث تسجل الحرارة القصوى أثناء النهار مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (19 )مْ على مناطق الجبل الاخضر،مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والدواخل.

وتتكاثرالسحب على مناطق الخليج واقصى الساحل الشرقى يتخللها سقوط امطار متفرقة من حين الى اخر.

والله اعلــــــــــــــم.