“الحاسي” يبحث مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سير العمل بالبلديات

‏عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للنواب “عبدالسلام الحاسي” بمقر رئاسة الهيئه بمدينة بنغازي اليوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر اجتماعاً مع كل من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ، ومدير الادارة العامة للرقابة على الوزارات ، ومدير الإدارة العامة للهيئات المكلف .

حيث تم خلال هذا مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بسير عمل البلديات ودعمها وما يخص ملف الانتخابات بالبلديات وشركة الخدمات العامة للنظافه وجهاز الحرس البلدي ، والعراقيل التي تخص وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها.

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