بن قدارة : نتوقع بلوغ إيرادات النفط ما بين 35 إلى 37 مليار دولار

أبوظبي 31 أكتوبر 2022 (وال)- توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بأن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار.

وأكد بن قدارة – في تصريحات على هامش فعّاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أدبيك 2022” – أن المؤسسة الوطنية للنفط تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وقال بن قدارة إن المؤسسة تحتاج سنويًا إلى حدود 4 مليار دولار، كاستثمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع النفط بالإضافة إلى تطوير الخدمات في المواقع النفطية. (وال)

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