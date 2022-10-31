الشحومي: على الحكومات توزيع عوائد النفط والغاز بشكل عادل

الوطن – رصد

طالب الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن يتم توزيع و إدارة عوائد النفط والغاز بشكل عادل، لا سيما انه يعتبر مطلبا شعبيا من قبل كافة المناطق الليبية والتي تعاني الحرمان طيلة السنوات الماضية.

وأضاف الشحومي، أن هناك إساءة واسعة لإدارة المال العام وتزايد مفرط في حجم الإهدار، لمناطق إنتاج الثروة النفطية، مطالبا البرلمان ان يرسم إطارًا جديدًا يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الإيراد وتنميته، بدلًا من إهداره وتحسين كفاءة استخدامه، بالاضافة لتوفير سبل العيش الكريم عبر تحقيق التنمية المكانية والبشرية المناسبة.