خاص.. المستشار القانوني لاتحاد الصناعة الليبية: الاجتماع لاستقطاب الطلاب الخريجين إلى سوق العمل عن قرب في مختلف التخصصات

صرحت المستشار القانوني لاتحاد الصناعة الليبية “ابتهاج ناجي أحمد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال اجتماع اتحاد الصناعة الليبية مع وكيل وزارة التعليم العالي ومسؤولين من الوزارة قائلة: الاجتماع ضم وزارة التعليم العالي وكذلك خبراء فرنسا، ولفيف من الصناع الليبيين، والهدف منه هو استقطاب أو تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا وادخالهم في مجال العمل.

وأضافت بالقول: تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل يضم مجموعة من اتحاد الصناعة، وكذلك مجموعة من وزارة التعليم والتعليم العالي، وستكون للدراسة واستقطاب الطلاب الخريجين إلى سوق العمل عن قرب في مختلف التخصصات.

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