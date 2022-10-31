الدبيبة يُتابع المشروعات المستهدفة ببلديات الجبل الأخضر

طرابلس 31 أكتوبر 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، عمداء بلديات (سوسة، شحات، مدور الزيتون، عمر المختار، وردامة).

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، وزيري الحكم المحلي بدر الدين التومي، والمواصلات محمد الشهوبي، ورؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وخصص الاجتماع لمتابعة التنسيق بين البلديات والأجهزة التنفيذية في تحديد أولوية المشروعات واعتمادها بشكل نهائي.

كما ناقش الاجتماع مشروعات المرافق المتكاملة، والإجراءات المتخذة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالخصوص. (وال)

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