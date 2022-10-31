خاص.. وكيل وزارة التعليم العالي يفصح لصدى عن ما تسعى إليه الوزارة بخصوص الخريجين

صرح وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي “صالح الغول” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تسعى وزارة التعليم العالي إلى ربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وهذا يحتاج إلى تنسيق وتواصل بين كل المؤسسات، وأهمها مؤسسات التعليم الخاص.
مضيفاً: يعتبر هذا أول اجتماع مع اتحاد الصناعة للربط والتنسيق بسوق العمل ومخرجات التعليم العالي، فمؤسسات التعليم العالي هي أداة التنمية والمحور الذي تدور حوله كل التنمية في ليبيا.
متابعاً: فمخرجات التعليم العالي تحتاج إلى تنسيق وصقل من المؤسسات التي تحتاج إلى خدمة هذه العناصر، وكذلك لتوحيد الجهود لاستيعاب كل مخرجات التعليم العالي.
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