التومي يناقش مع أعيان العجيلات الشأن العام للبلدية

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عدداً من أعيان ومشايخ المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، وذلك لمناقشة الشأن العام للبلدية.

وبحث المجتمعون عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية، بالإضافة إلى مناقشة الواقع الخدمي والأمني والصحي، ودور الأعيان والمشايخ في حلحلة جميع المشاكل ومنها حل وإنهاء النزاعات بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والداخلية.

وطالب الوفد من وزير الحكم المحلي إدراج بلدية العجيلات ضمن البلديات المقرر إقامة انتخابات المجالس البلدية بها لممارسة استحقاقها الانتخابي مثل باقي البلديات.

بدوره أكد الوزير على تذليل كافة العقبات والعراقيل التي تواجه أهالي البلدية و أن أهم اسباب انعقاد الاجتماع هو من اجل توسعة التعاون والعمل بين الحكم المحلي والمشايخ.