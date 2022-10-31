خاص.. “الأسود” يفصح لصدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماعهم مع التعليم العالي واتحاد الصناعة الليبية

صرح نائب رئيس برامج مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا “محمد الأسود” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يأتي هذا الاجتماع ضمن تعاون وزارة التعليم العالي ومؤسسة خبراء فرنسا ضمن البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص.

وأضاف بالقول: يتعلق هذا الاجتماع بتحسين بيئة العمل في ليبيا، حيث تأتي أهمية بناء قدرات الليبية، ومخرجات التعليم بسوق العمل أولوية قصوى ضمن هذا البرنامج، كما تم تشكيل فريق عمل لوضع آلية للطلبة بقطاع الصناعة، وكذلك ربط مشروعات تخرج الطلبة ضمن برنامج المسار الطلابي الوظيفي الذي تم البدء فيه سنة 201‪9.

وتابع بالقول:كانت هذه التجربة مفيدة جداً، تم من خلالها تأسيس وحدات لتوظيف الطلاب في الجامعات، وتأسيس حاضنات أعمال في الجامعات، إلى جانب إعتماد مقررات لمادة ريادة الأعمال والابتكار ل12 جامعة ليبية.

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