انطلاق أعمال منتدى اقتصادي ليبي – سوداني

انطلقت اليوم أعمال منتدى اقتصادي تحت شعار المنطقة الحرة لتجارة العبور والذي تنظمه الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال مشاركته في الافتتاح عن فتح المنافذ البرية بين ليبيا والسودان، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانيات المتاحة في البلدين لتنشيط تجارة العبور في البحر المتوسط وافريقيا لتحقيق المنافع المشتركة مع دول الجوار.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة عدد من رجال الاعمال والكفاءات الاقتصادية في كلا البلدين.

وبدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن المنتدى يهدف إلى البحث عن الفرص الاستثمارية بين البلدين وتسهيل تجارة العبور وايجاد مصادر للتمويل، فيما أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لاقامة شراكات في العديد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين خاصة في المجالات الزراعية والصناعية والتعدين وغيرها بما يحقق مصلحة الشعبين.