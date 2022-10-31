خاص.. المفوض التجاري الإيطالي لدى ليبيا يفصح لصدى عن زيادة التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا.. وهذه كافة التفاصيل

قال المفوض التجاري بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا “هومانو باروتسي” أن الصادرات الإيطالية إلى ليبيا ارتفعت بما نسبته 70‎%‎ في يوليو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات الليبية إلى إيطاليا بنسبة 80‎%‎.

وأضاف “باروتسي” في تصريح خصّ به صحيفة صدى الاقتصادية الإثنين، أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لليبيا، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا بلغ سبعة ملايير يورو خلال المدة الماضية.

وأكد “هومانو باروتسي” في اجتماع له مع اتحاد الصناعة الليبية، -رصدته صدى الاقتصادية-، أن حضوره للاجتماع، سببه تطوير التبادل التجاري بين مكتب البعثة التجارية الإيطالية لدى ليبيا، وبين اتحاد الصناعة الليبي.

وفي سؤال لمراسل صدى الاقتصادية، بيّن “باروتسي” أن الأحداث الأوكرانية الروسية، لها تأثير على مستوى العالم، وفي ذات الحين رجّح “هومانو باروتسي” أن هذه الأحداث لن تؤثر على التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا.

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