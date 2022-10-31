الغرفة الليبية السودانية المشتركة تعقد منتدىً لبحث التبادل الاقتصادي بين ليبيا والسودان

نظّمت الغرفة الغرفة الليبية السودانية المشتركة، المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني بالعاصمة طرابلس الأحد، والذي كان بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الاقتصاد محمد الحويج.

وتخلل المنتدى الاقتصادي عددًا من الفعاليات، منها عرضٌ مرئي يبيّن

طرق تجارة العبور، المستهدف إنشائها وتفعيلها ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية؛ حسب قول وزارة الاقتصاد والتجارة.

وطرح حاضرو المنتدى المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وحركة نقل البضائع والخدمات عبر المنافذ بين البلدين ليبيا والسودان.

ومن جهته أكّد الحويج على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي بالبلدين، داعيًا الحاضرين إلى إعداد مذكرة تفاهم تتضمن برنامج عمل مشترك لتفعيل طرق تجارة العبور عبر ليبيا السودان وامتدادًا نحو السوق الأفريقية.

وأشار الحويج إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تقديم كافة التسهيلات لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمستثمرين، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الاستثمارات المتعثرة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، وفق رؤيتها.

هذا ويشار إلى أن المنتدى كان بحضور عددٍ من المسؤولين الليبيين، إضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وسفراء جمهوريتي السودان وتونس لدى ليبيا، فضلًا عن المهتمين بهذا الملف

نظّمت الغرفة الغرفة الليبية السودانية المشتركة، المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني بالعاصمة طرابلس الأحد، والذي كان بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الاقتصاد محمد الحويج.

وتخلل المنتدى الاقتصادي عددًا من الفعاليات، منها عرضٌ مرئي يبيّن

طرق تجارة العبور، المستهدف إنشائها وتفعيلها ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية؛ حسب قول وزارة الاقتصاد والتجارة.

وطرح حاضرو المنتدى المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وحركة نقل البضائع والخدمات عبر المنافذ بين البلدين ليبيا والسودان.

ومن جهته أكّد الحويج على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي بالبلدين، داعيًا الحاضرين إلى إعداد مذكرة تفاهم تتضمن برنامج عمل مشترك لتفعيل طرق تجارة العبور عبر ليبيا السودان وامتدادًا نحو السوق الأفريقية.

وأشار الحويج إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تقديم كافة التسهيلات لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمستثمرين، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الاستثمارات المتعثرة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، وفق رؤيتها.

هذا ويشار إلى أن المنتدى كان بحضور عددٍ من المسؤولين الليبيين، إضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وسفراء جمهوريتي السودان وتونس لدى ليبيا، فضلًا عن المهتمين بهذا الملف.

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