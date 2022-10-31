5500 مغربي يستفيدون من خدمات القنصلية المتنقلة بطرابلس

أعلنت المملكة المغربية عن استفادة أكثر من خمسة آلاف و500 شخص من خدمات قنصلية متنقلة نظمت بطرابلس لإفادة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الأراضي الليبية.

وافتتحت القنصلية المتنقلة يوم 24 أكتوبر الحالي لمدة أسبوع، في حين تم منح أكثر من ألف خدمة متعلقة بالحالة المدنية تتوزع بين نسخ الازدياد، ودفاتر الحالة المدنية، ومختلف الوثائق، وكذا ثلاثة آلاف خدمة تتعلق بجوازات السفر حسبما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية.

كما استفاد أفراد الجالية المغربية خلال أربعة أيام من افتتاح القنصلية من حوالي 2500 خدمة مرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، في حين تم تسليم 800 شهادة للمغاربة المقيمين بليبيا.

وجاء تنظيم القنصلية المتنقلة القادمة من تونس بناءً على طلب المغاربة المقيمين بليبيا والذين يجدون صعوبة في الاستفادة من خدمات القنصلية العامة للمملكة بتونس لقضاء أغراضهم الإدارية نظرا للبعد الجغرافي، ومع ذلك فإن المغاربة يعتبرون هذه المبادرة غير كافية ويطالبون بإعادة فتح القنصلية في طرابلس التي أغلقت العام 2014 على خلفية التوتر الأمني آنذاك.