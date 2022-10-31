اقتصاد

الصحة تبحث استخدام منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث مديرو إدارات الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية آلية استحداث منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة صباح الإثنين، لمناقشة إرفاق الرأي العلمي للجنة العلمية بالمرفق الصحي قبل طلب أي صنف دوائي خارج القائمة الوطنية للأدوية، فضلا عن متابعة سجلات الوارد والمصروفات والمخزون بين وزارة الصحة ومديري إدارات الصيدلة بالمرافق الصحية.

وناقش المجتمعون وضع سياسات ناجحة لتدوير الرواكد وضبط الوارد من الأدوية عند وضع الاحتياج، إلى جانب التأكيد على أخذ الإذن المسبق من وزارة الصحة قبل تسلُّم وصرف أي عينات مجانية من الأدوية خصوصا حديثة الاستخدام.

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