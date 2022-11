بنسبة 17.9%.. النقد الدولي يتوقع أن تشكل ليبيا أسرع نمو لعام 2023

أعلن صندوق النقد الدولي توقعه بأن تشكل ليبيا أسرع نمو أقتصادي خلال عام 2023، بنسبة 17.9% بينما ينمو الاقتصاد النفطي بنحو 22%.

وذكر الصندوق في تقرير له أنَّ ارتفاع أسعار النفط الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع التقرير أنه بفعل خفض الإنتاج التي قررتها مجموعة “أوبك+” ومع تراجع أسعار النفط، فإن نمو اقتصادات الدول النفطية ستتراجع بنسبة 3.5%.

وبيّن التقرير أن التضخم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 سيترواح بين 12.1% و11.2%، مقارنة مع عام 2022 والذي ترواح فيها بين 11% و8.6%.

وأضاف التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة، لدول المنطقة.

