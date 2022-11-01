تغييرات للدولار واليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 01 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9999 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9664 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7699 دينار، والدولار الكندي 3.6873 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2685 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3307 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3613 دينار، والدينار التونسي 1.5388 دينار، والدرهم المغربي 0.4574 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2022: