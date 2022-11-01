“الكبير” يناقش أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال المؤتمر السنوي السابع لمحافظي المصارف المركزية لدول البحر الأبيض المتوسط اجتماع في المقر الاقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالعاصمة التركية اسطنبول.

تناول الاجتماع مناقشة دور المصارف المركزية بدول حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات العالمية القائمة، وأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم، وضرورة أن تعمل المصارف المركزية بسياسات نقدية أكثر مرونة واستقلالية مع الحرص على التنسيق التام بين السياسات الاقتصادية.

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