ليبيا والسودان يبحثان تفعيل طرق تجارة العبور و نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية

افتتحت أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي السوداني تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، لبحث أهمية طرق تجارة العبور المستهدف إنشائها وتفعيلها ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وتم خلال المنتدى مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وحركة نقل البضائع والخدمات عبر المنافذ .

وحضر المنتدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج و رؤساء غرف التجارة والزراعة ولفيف من أصحاب الأعمال.