اعتمادات مستندية لـ150 شركة (أسماء)

الوطن| رصد

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الماضي.

ومن بين تلك شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.