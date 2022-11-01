توقعات ببلوغ إيرادات ليبيا من النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن ليبيا تحتاج سنوياً في حدود 4 مليار دولار كاستثمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع النفط بالإضافة إلى تطوير الخدمات في المواقع النفطية .

وأوضح بن قدارة خلال تصريح صحفي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أدبيك 2022” سعي المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً في مدة تترواح بين 3 إلى 5 سنوات، متوقعاً أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار.

كما توقع بن قدارة أن يتم الإعلان قبل نهاية العام الحالي عن توقيع استثمار مع شركة إيني بقيمة تقدر بـ 8 مليار دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا، مؤكداً وجود اتفاق بين شركة إيني وBP للبدء ف عمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحة شاسعة وبكميات كبيرة من الغاز.