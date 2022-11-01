الكبير: يجب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم

الوطن| رصد

شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، على أهمية دور المصارف المركزية بدول حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات العالمية القائمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي السابع لمحافظي المصارف المركزية لدول البحر الأبيض المتوسط، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، في المقر الاقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وأكد الكبير خلال كلمته، على أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم، وضرورة أن تعمل المصارف المركزية بسياسات نقدية أكثر مرونة واستقلالية مع الحرص على التنسيق التام بين السياسات الاقتصادية.