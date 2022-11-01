اقتصاد

خاص.. “جوان” يفصح لصدى الاقتصادية عن الموافقات والتفاهمات التي تمت في المغرب بين المشري وصالح

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح رئيس  لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة “عبدالله جوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الموافقات والتفاهمات التي تمت في المغرب بين الرئيسيين  المشري وصالح من المرجح جداً أن تعزز  داخل المجلسين.

مضيفاً: صحيح أن طموح الشارع الليبي هو أكبر من تغيير وتوحيد المناصب السيادية وتجديد قياداتها ، وكذلك الوصول إلى سلطة تنفيدية موحدة فقط .

متابعاً: لكن هذة الخطوات ليست بالهينة وهي التي ستيسر  الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى إنتخابات  برلمانية ورئاسية متزامنة.

وختم حديثه قائلاً: نحن في مجلس الدولة ديدننا هو التوافق  ومدام لاحت فرصة للتقدم خطوة للأمام مع نظرائنا في  البرلمان ، لايمكننا التفريط فيها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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