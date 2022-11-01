خاص.. “جوان” يفصح لصدى الاقتصادية عن الموافقات والتفاهمات التي تمت في المغرب بين المشري وصالح

صرح رئيس لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة “عبدالله جوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الموافقات والتفاهمات التي تمت في المغرب بين الرئيسيين المشري وصالح من المرجح جداً أن تعزز داخل المجلسين.

مضيفاً: صحيح أن طموح الشارع الليبي هو أكبر من تغيير وتوحيد المناصب السيادية وتجديد قياداتها ، وكذلك الوصول إلى سلطة تنفيدية موحدة فقط .

متابعاً: لكن هذة الخطوات ليست بالهينة وهي التي ستيسر الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

وختم حديثه قائلاً: نحن في مجلس الدولة ديدننا هو التوافق ومدام لاحت فرصة للتقدم خطوة للأمام مع نظرائنا في البرلمان ، لايمكننا التفريط فيها .

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