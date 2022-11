على غرار الخط الرابط بين ليبيا وإيطاليا.. بن قدارة يؤكد دراسة فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” إنهم يدرسون فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية وذلك بجانب الخط الحالي الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

وأضاف “بن قدارة” في تصريحات لقناة “سي ان بي سي” عربية على هامش مؤتمر “أديبك” في أبوظب، أن إنتاج ليبيا الحالي يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز ويستهلك أغلبه محليا، مشيرا أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 80 تريليون قدم مكعب.

وأفاد “بن قدارة” إلى أن ليبيا على وشك التوقيع مع شركة “إيني” الإيطالية لاستثمار ما بين 6 و8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف في حقول في البحر المتوسط وغرب ليبيا، وأشار إلى أن إنتاج البلاد من النفط سيصل إلى مستوى 3 ملايين برميل خلال عامين أو ثلاثة.

وأوضح “بن قدارة” أن ليبيا ستنفق خلال العام الحالي نحو 4 مليارات دولار على الاستثمارات وبين 12 و15 مليار دولار العام القادم مع الشركاء الأجانب، فيما لم يستبعد انضمام ليبيا إلى منظمة غاز شرق المتوسطEMGO كدولة عضو، والتي تضم مصر واليونان وقبرص اليونانية والأردن وإيطاليا وفلسطين والكيان الصهيوني.

المصدر: قناة “سي ان بي سي” عربية

