البيوضي: 27 % من الليبيين وصلوا مرحلة الجوع

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن ليبيا تعاني من تضخم بشكل مرعب ومخاطر التفقير مرعبة، وإن 27% من الليبيين وصلوا مرحلة الجوع.

ونقل البيوضي عن موقع البنك الدولي قوله إن أسعار السلع الأساسية في ليبيا ارتفعت خلال عام 2021 وتسارعت وتيرة هذا الارتفاع في النصف الأول من عام 2022، وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق وحصتها الغذائية بنسبة 37% و41% على الترتيب على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2022، أو 13% و15% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب (فبراير/شباط 2022)، وكانت الضغوط التضخمية أعلى في الجزء الغربي من البلاد.

ووفق البنك الدولي، ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة في يونيو/حزيران 2022 على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء الزيادات في الأسعار، ووفقاً لتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات الذي وضعته “مبادرة ريتش-REACH”، فإن 27% من الليبيين كانوا يكسبون أقل مما يحتاجون إليه لتوفير سلة الحد الأدنى للإنفاق، مع ارتفاع المعدل في الجزء الجنوبي من البلاد.