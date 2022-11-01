لجنة تنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى تعقد أولى اجتمعاتها

عقدت اللجنة العليا لتنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى المشكلة بموجب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” برئاسة وكيل الوزارة للتنمية والتطوير إبراهيم كشيرة، اجتماعها الأول لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى.

تناول الاجتماع مناقشة تشكيل لجان فرعية للمعرض وتحديد المستهدفين للمشاركة فيه، وتجهيز المعرض بالشكل الذي يظهر منتجات الأسر المنتجة للزائرين بشكل مميز لإبراز حرفيتهم.

كما أكد المجتمعون، على ضرورة أن يشارك في المعرض أكبر عدد من الأسر المنتجة للتعريف بإنتاج مناطق المنطقة الوسطى وحرفهم.

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