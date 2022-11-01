بارونز الأمريكية: الوطنية للنفط بحاجة إلى استثمارات جديدة لمضاعفة إنتاجها النفطي

ذكرت مجلة بارونز الأمريكية اليوم التلاثاء نقلا عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن ليبيا تهدف إلى مضاعفة إنتاجها النفطي تقريبًا إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027 .

وأضاف بن قدارة أننا بحاجة إلى استثمارات جديدة بنحو 4 مليارات دولار لتحديث بنيتنا التحتية بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين .

وأشارت المجلة إلى أن بن قدارة شارك في مؤتمر إيديبك للطاقة في أبو ظبي .

وبحسب بارونز أن بن قدارة يتوقع توقيع صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع شركة إيني الإيطالية الكبرى بحلول نهاية العام لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

ووفقا للمجلة أن المؤسسة الوطنية للنفط وإيني إلى جانب شركة بريتيش بتروليوم البريطانية اتفقتا على بدء التنقيب عن الغاز البحري في البحر المتوسط ​​.

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