وزارة الحكم المحلي توقع مذكرة تفاهم مع إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع مدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بوزارة الحكم المحلي ” أكرم المخزنجي” اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر ‪، مذكرة تفاهم مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “رمضان ابو مسواق”، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “ميساء الرجيبي” ومدير مكتب تمكين المرأة بالوزارة “شادية عريبي، ” ومدير مكتب التنسيق والتعاون الإستراتيجي “عصام الطشاني”، ومدير مركز تطوير البلديات “تميم النعاس”، ونائب الأمين العام للإدارة المحلية “أيمن أبو القاسم”، ومسؤول العلاقات والتواصل بمكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى “أنيس أبو خدير “.

هذا واستعرض “المخزنجي” أهداف مذكرة التفاهم والخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز برنامج حاضنات الأعمال في مجالات التعاون العلمي والثقافي ، وخلق كوادر في مجال إدارة الحاضنات، وزيادة القدرة على تسويق نتائج الأبحاث ، وذلك لتطوير برنامج ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع في ليبيا وخلق تنمية بشرية ومكانية مستدامة داعمة للاقتصاد الليبي.

كما وأضح الحاضرون أن هذه المذكرة تهدف لخلق تفاعل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والأبحاث، وذلك للخروج بتقييم للواقع الحالي لحاضنات الأعمال بالدولة، والاتفاق على عدد من التوصيات سواء على صعيد تطوير البنية التشريعية أو التمويل أو الحوافز الخاصة بزيادة وتشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

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