“أبوجناح” يؤكد على ضرورة تحويل مستشفى القروي جنزور لمستشفى عام

قام وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” بجولة تفقدية لمستشفى الكلى والعام ومجمع العيادات داخل مدينة جنزور إلى جانب مجلس البلدية للوقوف على احتياجات مرافق المدينة وتقديم الدعم اللازم لتطويرها .

كما عقد “أبوجناح” اجتماعًا موسعًا ا ضم مديرو الأمن ، الخدمات الصحية ، مستشفى العام ، ومكتب الجرحى والطب الميداني وذلك لمناقشة إمكانية تطوير المرافق الصحية وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها .

كما أكد “أبوجناح” على ضرورة تحويل مستشفى القروي جنزور لمستشفى عام وستعمل الوزارة على حل كافة مشاكل الإدارية لموظفي القطاع الصحي إلى جانب دعم مستشفى الكلى والغسيل بالمدينة .

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