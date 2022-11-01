بن قدارة: ندرس إنشاء خطي أنابيب لنقل الغاز إلى اليونان ودمياط المصرية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جارٍ دراسة فكرة مشروع إنشاء خطي أنابيب لنقل الغاز إلى اليونان ودمياط المصرية.

وأضاف بن قدارة، في لقاء خاص مع قناة CNBC عربية، على هامش مؤتمر أديبك في أبوظبي، أن هذه الخطوط ستضاف للخط بين ليبيا وإيطاليا.

وفي سياق متصل كشف بن قدارة إن إنتاج ليبيا الحالي يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأن الاحتياطيات تقدر بحوالي 80 تريليون قدم مكعب.

أَما فيما يخص النفط فأكد بن قدارة، أن إنتاج ليبيا سيصل إلى 3 ملايين برميل خلال عامين أو ثلاثة مقابل 1.2 مليون برميل تصدر حالياً.

وأوضح بن قدارة أنه على وشك التوقيع مع شركة Eni للاستثمار في حدود 6-8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف في حقول البحر المتوسط وكذلك غرب ليبيا.

وأشار بن قدارة أن ليبيا ستنفق نحو 4 مليارات دولار خلال العام الحالي على القطاع النفطي على أن ترتفع إلى ما بين 12 – 15 مليار دولار العام القادم مع شركائها من الشركات.

ولم يستبعد بن قدارة انضمام ليبيا إلى منظمة “غاز شرق المتوسط” كدولة عضو.