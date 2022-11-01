مديرية أمن شحات تضبط شاحنة محملة بأسلاك كهربائية 

شحات 01 نوفمبر 2022 ( وال ) – تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شحات، من ضبط شاحنه نوع «كنتر» محملة بأسلاك كهربائية.

وأفادت المديرية عبر موقعها، أن دوريات قسم النجدة ضبطت يوم أمس الإثنين، شاحنه نوع «كنتر» محملة بأسلاك كهربائية «نحاس» مقطعه ومعده للبيع.

هذا تبين من التحقيقات أن الأسلاك تم سرقتها وقطعها من أماكن متفرقة من البلدية، عقب سرقتها من خطوط وأعمدة الكهرباء .

وباشرت مديرية أمن شحات التحقيق لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. (وال _ شحات)

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