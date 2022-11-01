عمداء بلديات طرابلس يعلنون عودة العمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني”، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر ترحيبهم العمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس واعتبروا أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها .

وأكد العمداء بأن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم ،وأوضحوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان بلدية طرابلس المركز أن اعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الاثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا.

كما طالب عمداء بلديات طرابلس عمداء بلديات ليبيا بأن يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميته، وماسيحققه من استقرار وتنمية مكانية من خلال الميزانية التي ستخصص لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ لإنجاز السياسة العامة للدولة.

وأشار”الكوني” إلى أن رؤيته عودة للعمل بنظام المحافظات، هو الأنجح خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار وتجاوز الصراعات على العاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، الأمر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

وأكد “الكوني” على استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم .

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